إسلام عادل مدافع إنبى يتعاقد مع سمنود



تعاقد مجلس إدارة نادي سمنود برئاسة حسام غنيمه رئيس النادي مع اللاعب اسلام عادل مدافع فريق نادي طهطا ونادي عاملين

غارب ومن ناشين نادي غزل المحلة وانبى وطلائع الجيش والنصر القاهرة ونادي طنطا وحضر توقيع التعاقد المدير الفني للفريق أكرم عبدالمجيدفى حضور وكيل الاعب دكتور علاء يوسف

ويسعى أكرم عبد المجيد إلى إجراء أكثر من صفقة للصعود بفريق سمنود للقسم الثاني، ويلعب فريق سمنود في المجموعة الثامنة بدورى القسم الثالث