أحمد موسى: "التطعيم ضد كورونا يسير ببطء.. والخطر في سبتمبر" (فيديو)



وأضاف خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "لازم ناخد بالنا ونستعد مبكرا. الأخطر هو القادم".



وتابع أن التطعيم يسير ببطء نوعا ما ولكن خلال الأيام المقبلة سيتم التطعيم باللقاح المصنع في مصر ولكن هذا ليس طموح مصر فالطموح كان تطعيم أعداد كبيرة.



وأوضح أن المستهدف كان تطعيم عدد كبير حاليا وليس الانتظار لنهاية العام الحالي فلا تتناسب الأعداد التي حصلت على التطعيم مع حجم مصر.



وأكد أن مصر نموذج في المواجهة بشهادة الصحة العالمية ولكن التطعيم نتنمى أن يكون بوتيرة أسرع قبل شهر سبتمبر المقبل.





قال الإعلامي أحمد موسى إن المعنيين بملف الصحة يحذرون من الشهر القادم فيما يتعلق بفيروس كورونا والمتحور دلتا الذي أثار أزمة في العالم.