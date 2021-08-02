وزيرة البيئة تكشف موقف مصر في التعاون الدولي بقضايا تغير المناخ

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن موقف مصر في التعاون الدولي بالقضايا المتعلقة بتغير المناخ، ومن بينها موافقة مصر بصورة مبدئية على الانضمام إلى المبادرة القبرصية التي تستهدف تنسيق عمل المناخ المشترك في منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط، وصولًا إلى إنشاء منظمة إقليمية معنية بتغير المناخ تضم عددًا من دول المنطقة المتشابهة في التحديات البيئية الناجمة عن ظاهرة تغير المناخ، كما شاركت مصر في الاجتماع الأول لشركاء هذه المبادرة في أكتوبر الماضي من خلال قائمة بالخبراء الوطنيين في هذا المجال، ويتم عرض مسودة عمل أولية بالاجتماع الدولي الثاني لتغير المناخ الذي تنظمه دولة قبرص في أكتوبر القادم.



جاء ذلك خلال عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثاني للجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير الدكتور محمد جاد، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، ومسئولي الجهات المعنية.



كما استعرض الاجتماع الإجراءات التحضيرية لاستضافة مصر لمؤتمر COP27، حيث أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر شاركت في اجتماع لجنة رؤساء حكومات الدول الأفارقة لتغير المناخ CAHOSEC والذي تم خلاله الترحيب بالعرض المصري لاستضافة المؤتمر، مشيرة إلى كافة الترتيبات المتخذة في إطار التجهيز لهذا الحدث الدولي البارز.



وشهد الاجتماع التوجيه نحو تشكيل لجنة تتولى تنظيم كافة الأمور اللوجستية، السياسية والفنية، المتعلقة باستضافة مصر لمؤتمر COP 27 لتغير المناخ، وتكون برئاسة وزيرة البيئة وعضوية ممثلي كافة الوزارات ذات الصلة.

