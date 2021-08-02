Advertisements

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الإثنين وتُحذر من ارتفاع درجات الحرارة

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 05:31 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين الموافق 2 أغسطس 2021، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، محذرة من ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس حار رطب على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2:4) درجات.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مما يقل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الإثنين وتُحذر من ارتفاع درجات الحرارة
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الإثنين وتُحذر من ارتفاع درجات الحرارة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس الإثنين الأرصاد الجوية الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة

أخبار تهمك

مؤرخ يرصد خطأ أثري في تصميم العملة البلاستيكية الجديدة (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بيراميدز يستهدف خطف قناص الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بديل فرجاني ساسي.. الزمالك يقترب من ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ حوالي 10 ساعة

من أجل عيون ميسي.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 9 ساعات

التعليق الأول من رامي رضوان علي زرع الرئة لدلال عبد العزيز

منذ حوالي 16 ساعة

ريال مدريد يستهدف ضم صفقتين من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 17 ساعة

بأمر موسيماني.. الأهلي يرفض التعاقد مع هذا اللاعب

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

منذ حوالي 22 ساعة

خبر عاجل من "مكتب التنسيق" لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ حوالي 16 ساعة

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

منذ حوالي 14 ساعة

رغم التألق.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل محاولة الإخوان اغتيال للرئيس التونسي قيس سعيد بالصواريخ (فيديو)

منذ ساعتين و 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الخميس.. وتُحذر من هذه الظواهر

شبورة ورياح.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس السبت

بيان بدرجات الحرارة يكشف تفاصيل طقس اليوم

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بدرجات الحرارة)

بيان مهم من الأرصاد يُحذر من طقس اليوم

شبورة وحرارة ورياح.. ننشر تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:27 م

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

01:43 م

بأمر موسيماني.. الأهلي يرفض التعاقد مع هذا اللاعب

03:08 ص

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

12:51 م

من أجل عيون ميسي.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع

09:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان