الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الإثنين وتُحذر من ارتفاع درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين الموافق 2 أغسطس 2021، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، محذرة من ارتفاع كبير في درجات الحرارة.



وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:



حالة الطقس نهارًا:

- طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.



- طقس حار رطب على السواحل الشمالية.



- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2:4) درجات.



حالة الطقس ليلًا:

- طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.



الظواهر الجوية:

- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.



- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مما يقل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.



