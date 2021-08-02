رئيس متحف الحضارة: استقبال 7000 زائر خلال يومين وسط إقبال مصري تاريخي





وقال غنيم في تصريحات خاصة لبوابة الفجر الإلكترونية إن عدد زوار المتحف في يومي الإجازة وصل إلى 7000 زائر، مما يحقق أعلى معدلات الزيارة بين المعالم والمتاحف الأثرية المصرية.





وأشار غنيم إلى أن هؤلاء الزوار الأغلبية منهم من المصريين، وهو ما يعطي انطباعًا أصيلًا بشغف المصريين بحضارتهم من ناحية، وأن المتحف أصبح أحد نقاط الجذب للسياحة الداخلية، وهو ما يبشر بمستقبل واعد له.





يذكر أن المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 3 أبريل عام 2021، وتزامن الافتتاح مع حدث عالمي وهو نقل 22 مومياء لملوك وملكات مصر إلى المتحف بحضور الرئيس.

كشف رئيس هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط الدكتور أحمد غنيم عن عدد زوار المتحف يومي الجمعة والسبت 30 و31 يوليو، واللذان يوافقان الإجازة الأسبوعية للمصريين.