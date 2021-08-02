خاص.. أول تعليق من نقابة المهن التمثيلية على مشاركة حمو بيكا في المسرح





مسرحية "شمسية وأربع كراسي" يشاركفي بطولة المسرحية النجوم أشرف عبد الباقي، أوس أوس، محمد أنور، مريهان حسين، المسرحية من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.









علق نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، على خبر مشاركة حمو بيكى فى مسرحية "شمسية وأربع كراسي"، مع الفنان أشرف عبد الباقي.وقال أشرف زكى فى تصريح خاص لـ "الفجر الفني"، "نقابة المهن التمثيلية ليس لها علاقة، فهو مطرب يؤدي أغنية في المسرحية، وهنا يرجع الشأن إلى نقابة المهن الموسيقية".يذكر أن النجم أشرف عبد الباقى، كان قد كشف عن مشاركة المطرب الشعبي حمو بيكا، فى مسرحية "شمسية وأربع كراسي"، والتى سيبدأ عرضها يوم الخميس المقبل.