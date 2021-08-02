Advertisements

خاص.. أول تعليق من نقابة المهن التمثيلية على مشاركة حمو بيكا في المسرح

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 12:31 ص
بوابة الفجر
Advertisements


علق نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، على خبر مشاركة حمو بيكى فى مسرحية "شمسية وأربع كراسي"، مع الفنان أشرف عبد الباقي.


وقال أشرف زكى فى تصريح خاص لـ "الفجر الفني"، "نقابة المهن التمثيلية ليس لها علاقة، فهو مطرب يؤدي أغنية في المسرحية، وهنا يرجع الشأن إلى نقابة المهن الموسيقية".

يذكر أن النجم أشرف عبد الباقى، كان قد كشف عن مشاركة المطرب الشعبي حمو بيكا، فى مسرحية "شمسية وأربع كراسي"، والتى سيبدأ عرضها يوم الخميس المقبل.

مسرحية "شمسية وأربع كراسي" يشاركفي بطولة المسرحية النجوم أشرف عبد الباقي، أوس أوس، محمد أنور، مريهان حسين، المسرحية من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.


أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ حوالي 6 ساعات

مؤرخ يرصد خطأ أثري في تصميم العملة البلاستيكية الجديدة (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

من أجل عيون ميسي.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| بعد استغاثة والدها.. الرئيس يوجه بمعالجة الطفلة الفلسطينية بمعهد ناصر

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

منذ حوالي 10 ساعات

ليس رمضان صبحي.. الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

خبر عاجل من "مكتب التنسيق" لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يستهدف خطف قناص الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

تيباس يصدم ريال مدريد وبرشلونة بهذه التصريح

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ حوالي 11 ساعة

بديل فرجاني ساسي.. الزمالك يقترب من ضم صفقة الموسم

منذ ساعة و 8 دقيقة

ريال مدريد يستهدف ضم صفقتين من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

رغم التألق.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

الزمالك يحسم صفقة بديل فرجاني ساسي

منذ 37 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:27 م

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

01:43 م

بديل فرجاني ساسي.. الزمالك يقترب من ضم صفقة الموسم

12:00 ص

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

11:53 م

من أجل عيون ميسي.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع

09:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان