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رسميا.. الحمام يتعاقد مع لاعب المنيا

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 12:20 ص
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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نجح نادي الحمام المطروحي برئاسة عدلي رسلان في التعاقد مع محمد عيد" جدو" مدافع المنيا، والزرقا في سادس صفقات الفريق المطروحي الصيفيه إستعدادا للموسم الجديد.

جاء التوقيع في حضور إبراهيم رسلان مسئول التعاقدات، ونور رسلان نائب رئيس النادي.

وكان الفريق المطروحي قد تعاقد مع مؤمن فكري لاعب المتصورة، وعمر نبيل" حته" لاعب عثماثون طنطا ، وإبراهيم فرنسا لاعب بيلا،وإبراهيم الحديدي لاعب صيد المحلة، ومحمد معوض لاعب سيدي سالم.

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