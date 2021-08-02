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بهذه الطريقة.. صابرين تشوق جمهورها لفيلم "النمس والأنس"

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
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شوقت الفنانة صابرين، جمهورها ومتابعيها،  لفيلمها الجديد "الإنس والنمس" وذلك عبر حسابها بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

ونشرت صابرين بوستر للفيلم يحمل صورتها وعلقت عليه :"باقي ٤ أيام علي عرض الفيلم، انتظروا فيلم الإنس والنمس".
 
يذكر أن الفيلم يدور في إطار كوميدي ، ويشارك في بطولته مع الفنانين محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة.

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