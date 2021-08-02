زوج درة يقدم رسالة رومانسية لها.. فماذا قال؟

حرص رجل الأعمال هاني سعد، على مشاركة متابعيه بصور جديدة من عطلته الصيفية فى فرنسا، وذلك عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر هاني سعد، برفقة زوجته الفنانة درة، بإطلالة رومانسية وعلق على الصورة قائلاً: "أنا ممتن لكل لحظة"، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



يذكر أن درة، تنتظر عرض فيلمها الجديد "الكاهن" في شهر سبتمبر القادم وهو من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان ابو لبن ويشاركها البطولة كل من النجوم جمال سليمان وحسين فهمي ومحمود حميدة وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب.