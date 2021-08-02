محافظ الدقهلية يقدّم التهنئة للقيادات الأمنية الجديدة (صور)

زار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يرافقه الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، الأحد، مقر منطقة شرق الدلتا ومديرية أمن الدقهلية والإدارة العامة للأمن الوطني بالمنصورة، لتقديم التهنئة للواء أحمد فاروق القرن، مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء سيد سلطان، مساعد وزير الداخليه مدير أمن الدقهلية، واللواء أحمد سمير، مدير الأمن الوطنى بالدقهلية، بمناسبة توليهم مناصبهم الجديدة، وذلك خلال حركة القيادات الشرطية الأخيرة التي أصدرها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.



وثمن " المحافظ " دور رجال الشرطة في حفظ الأمن ونشر الأمان ومواجهة الإرهاب وتأمين المنشآت الحيوية جنبًا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة في ربوع مصر هذا فضلًا عن جهود رجال الشرطة المستمرة مع أجهزة المحافظة فى التصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية واسترداد حق الشعب وأراضي أملاك الدولة، تطبيقا للقانون وتحقيقا لحفظ الاستقرار وتوفير الأمن للمواطنين والسير قدما فى تحقيق التنمية الشاملة التي لن تتحقق بدون الأمن والأمان.



ومن جانبهم أعربت القيادات الأمنية الجديدة عن عظيم الشكر والامتنان والتقدير لمحافظ الدقهلية ونائبه على تهنئتهم الكريمة مؤكدين حرص الأجهزة الأمنية علي حفظ الأمن والأمان في كافة مدن ومراكز وقري المحافظة بالتنسيق الكامل مع الجهاز التنفيذي مؤكدين على التصدي الحاسم لكافة اشكال الخروج على القانون.



وأكد محافظ الدقهلية على التنسيق والتعاون الكامل بين الجهازين التنفيذي والأمني، لتقديم الخدمات للمواطنين بأعلى كفاءة، مشيرا إلى أننا جميعا نعمل بروح الفريق الواحد من أجل مصلحة الوطن والمواطنين والنهوض بمحافظة الدقهلية.