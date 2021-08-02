تعرف على إجمالي إصابات فيروس كورونا في العالم

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 195 مليونا و38 ألفا و668 حالة.





وأفادت الجامعة حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و220 ألفا و551 حالة.





وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا من جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 34 مليونا و981 ألفا و819 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 613 ألفا و163حالة.





وتحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 31 مليونا و655 ألفا و824 حالة، كما بلغ إجمالي الوفيات هناك 424 ألفًا و351 حالة.



