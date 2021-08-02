Advertisements

تعرف على إجمالي إصابات فيروس كورونا في العالم

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 12:26 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
Advertisements
ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 195 مليونا و38 ألفا و668 حالة.

وأفادت الجامعة حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و220 ألفا و551 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا من جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 34 مليونا و981 ألفا و819 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 613 ألفا و163حالة.

وتحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 31 مليونا و655 ألفا و824 حالة، كما بلغ إجمالي الوفيات هناك 424 ألفًا و351 حالة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا إصابات فيروس كورونا بالعالم إجمالي إصابات فيروس كورونا بالعالم

أخبار تهمك

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

منذ حوالي 10 ساعات

ريال مدريد يستهدف ضم صفقتين من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

مؤرخ يرصد خطأ أثري في تصميم العملة البلاستيكية الجديدة (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

تيباس يصدم ريال مدريد وبرشلونة بهذه التصريح

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يحسم صفقة بديل فرجاني ساسي

منذ 38 دقيقة

رغم التألق.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

خبر عاجل من "مكتب التنسيق" لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيراميدز يستهدف خطف قناص الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بديل فرجاني ساسي.. الزمالك يقترب من ضم صفقة الموسم

منذ ساعة و 9 دقيقة

ليس رمضان صبحي.. الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| بعد استغاثة والدها.. الرئيس يوجه بمعالجة الطفلة الفلسطينية بمعهد ناصر

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ حوالي 11 ساعة

من أجل عيون ميسي.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أكثر من 8 ملايين مصاب ونحو 437 ألف وفاة بكورونا حول العالم

كورونا حول العالم.. وفاة أكثر من 874 ألف شخص حتى الآن

1.2 مليون وفاة و46.5 مليون إصابة حصيلة ضحايا كورونا حول العالم

وكالة فرنسية تكشف حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في العالم

أكثر من 1.6 مليون وفاة ونحو 72 مليون إصابة حول العالم بكورونا

إصابات كورونا حول العالم تقترب من 106 ملايين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:27 م

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

01:43 م

بديل فرجاني ساسي.. الزمالك يقترب من ضم صفقة الموسم

12:00 ص

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

11:53 م

من أجل عيون ميسي.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع

09:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان