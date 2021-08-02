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نجم إسبانيا يعلق على تغيير مركزه مع المنتخب في الأولمبياد

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 12:30 ص
بوابة الفجر
وكالات
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قال جناح المنتخب الإسباني الأولمبي، ميكيل أويارزابال، اليوم الأحد، إن فريقه مر بيوم صعب أمام نظيره الإيفواري، في ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وهي المباراة التي استمرت للوقت الإضافي، وحسمها "الماتادور" بخمسة أهداف مقابل اثنين، وهو ما أعطى الفريق دفعة معنوية ورغبة في المواصلة حتى النهاية، على حد تعبير اللاعب.

وقال أويارزابال، في مؤتمر صحفي "نشعر بالسعادة، ولكن بالإنهاك أيضا، بعد المجهود الذي بذلناه بالأمس.. بذل الفريق مجهودا كبيرا، ونجحنا بفضله في الفوز بالمباراة".

وأضاف "وثقنا في حظوظنا في أصعب لحظات المباراة، الآن نشعر بسعادة كبيرة ورغبة في المواصلة، وهو ما يكون أهم من الحالة البدنية أحيانا".

وعن تغيير مركزه من جناح لمهاجم وهمي مع المنتخب الأولمبي، والتنافس الكبير بينه والمهاجم رافا مير، قال "احتاجني المنتخب في هذا المركز.. ونجحنا في التأكيد على أن أي لاعب يستطيع تقديم أفضل ما لديه، في أي مركز".

وواصل "أنا ورافا لدينا مميزات مختلفة في طريقة اللعب، وفي النهاية نتواجد هنا من أجل مساعدة الفريق.. أنا هنا لتنفيذ ما يطلبه مني المدير الفني".

وسيواجه المنتخب الإسباني نظيره الياباني، في نصف نهائي المنافسات يوم الثلاثاء المقبل، وسيلعب الفائز في هذا اللقاء مع المتأهل من المباراة الأخرى، والتي ستجمع البرازيل والمكسيك.

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