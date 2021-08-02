الزمالك يحسم صفقة بديل فرجاني ساسي









حسم مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، صفقة بديل النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي الذي رحيل لصفوف الدحيل القطري.





الزمالك يحسم صفقة مهند لاشين





كشف مصدر بنادي الزمالك عن توصل مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام القلعة البيضاء لاتفاق بشأن التعاقد مع مهند لاشين، لاعب وسط فريق طلائع الجيش، لتدعيم منطقة خط الوسط خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





وأوضح المصدر أن مهند لاشين وقع بالفعل لصالح الفريق الأبيض، وهناك تواصل بين إدارة طلائع الجيش فى الوقت الحالى مع لجنة الزمالك، من أجل الاتفاق على المقابل المالى.





ويجيد مهند لاشين لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش اللعب فى مركز 6 و8، ليكون بديلا للاعب الفريق التونسي فرجاني ساسي.



