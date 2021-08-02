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رسميا.. لاعب ميجا في صفوف الرجاء المطروحي بالقسم الثاني

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 12:33 ص
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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واصل نادي الرجاء المطروحي تدعيم صفوفه إستعدادا للموسم الجديد بالتعاقد مع محمد أحمد لاعب ميجاسبورت والمعار لكهرباء طلخا لتدعيم صفوف الفريق إستعدادا للموسم الجديد.

جاء التوقيع في حضور سعد صندوق رئيس نادي الرجاء، وأحمد مجاهد وكيل اللاعب.

وتعتبر محمد الصفقة الثانية عشر للفريق المطروحي حيث نجح في التعاقد مع كل:محمد أمين لاعب سبورتنج كاسل لمدة ثلاث مواسم، وأحمد مانجا لاعب منيه سمنود، وإسلام عاشور لاعب مصري السلوم، وحمدي مسلم لاعب الشرقية، وزياد الصاعقة لاعب سبورتنج، والسيد الشربيني لاعب المنصورة، وعبد الله عطيه لاعب مياة البحيرة، ومحمد نصر لاعب البنك الأهلي، وأسامة الجدع لاعب دكرنس، وحسن جميل لاعب ميجاسبورت، وجمال اللبان لاعب ميجا سبورت.


يذكر أن الرجاء أنهي الموسم المنقضي في المركز الثامن برصيد 38 نقطه، ويسعي الموسم القادم للعودة للمنافسة علي الصعود للدوري الممتاز.

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