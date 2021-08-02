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وزير الري يستعرض موضوعات بحثية في مجال إدارة المياه (صور)

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 05:49 ص
محمد عبد العاطي وزير الري
محمد عبد العاطي وزير الري
مصطفى الملاح
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عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع آسد بيسواس، مدير المعهد الدولي لإدارة المياه وأستاذ الموارد المائية والهيدرولوجيا بجامعة جلاسجو عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وقال الوزير إنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات البحثية في مجال إدارة الموارد المائيه والري، مشيرًا إلى أنه تم توجيه الدعوة لـ "بيسواس" للمشاركة فى أسبوع القاهرة الرابع للمياه، والمقرر عقده خلال الفترة من 24 - 28 أكتوبر القادم.
وزير الري يستعرض موضوعات بحثية في مجال إدارة المياه (صور)
وزير الري يستعرض موضوعات بحثية في مجال إدارة المياه (صور)
وزير الري يستعرض موضوعات بحثية في مجال إدارة المياه (صور)
وزير الري يستعرض موضوعات بحثية في مجال إدارة المياه (صور)

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