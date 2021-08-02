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بالروب.. سمية الخشاب توجه رسالة للسيدات فماذا قالت؟

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 02:02 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها، وجمهورها بأحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام».


وظهرت سمية الخشاب بإطلالة جريئة مرتدية روب مميز باللون الأحمر ووضعت مكياجا جذاب، وروج باللون الأحمر وحددت عيونها باللون الأسود، وعلقت "أعظم رصيد للمرأة هو جمالها ️"


يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب أغنية «أوعدك» مع المطرب عمر كمال، وتعد الأغنية هي التعاون الأول بين عمر كمال وسمية الخشاب، وبوابة دخول سمية لعالم أغاني المهرجانات الشعبية.

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