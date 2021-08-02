تحذيرات جديدة من هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال منشور نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن استمرار أجواء شديدة الحرارة على معظم الأنحاء، لتتراوح درجات الحرارة على القاهرة والوجة البحري من 40: 42 درجة، ومزيد من الحرارة على جنوب الصعيد، منوهة بأن هدوء سرعات الرياح على بعض المناطق يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.



وأضافت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة الصغري تزداد ليلا، وتزداد نسبة الرطوبة لتسمح بتكون الشبورة المائية خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

