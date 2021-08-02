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متحف المنيل يستقبل أعضاء النادي الأهلي في زيارة "تثقيفية ترفيهية"

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 06:34 ص
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
حسام زيدان
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استقبل متحف قصر المنيل ما يقرب من 160 زائرًا، والذين جاءوا لزيارة المتحف في مبادرة جديدة من لجنة المرأة بالنادي الأهلي، بالتعاون مع إدارة الوعي الأثري بالقاهرة التاريخية. 

واصطحبت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية عضوات وأعضاء وأطفال النادي الأهلي في جولتهم بمتحف قصر المنيل والذين سجلوا انبهارهم بتلك التحفة المعمارية النادرة. 

ومن ناحيتها قالت أنهار قنديل رئيسة لجنة المرأة في النادي الأهلي، بتصريحات خاصة لبوابة الفجر الإلكترونية، إن قصر المنيل معلم هام جدًا، وحريصون في لجنة المرأة على تقديم النشاط التثقيفي لعضوات وأطفال وأعضاء النادي. 

ومن ناحيتها قالت نشوى أبو زيد، عضو لجنة المرأة ومنسقة، إن الأطفال كانوا في القلب من الحدث، حيث كان الاهتمام منصب عليهم بشكل كبير، لرفع مستواهم الثقافي من ناحية، ولغرس روح الانتماء وحب تراث مصر في قلوبهم. 
 
وفي ذات السياق، قالت داليا الجوهري، مدير الوعي الأثري في القاهرة التاريخية، إن الجولة تميزت بكثرة عدد الأطفال وهو ما يبشر بمستقبل واعد للأسرة المصرية، كما أن إدارة الوعي الأثري ضمت للمجموعة، إحدى دور الأيتام والتي اندمجت مع الأطفال، واستمعت مثلهم للشرح التاريخي مما كان له أبلغ الأثر الإيجابي عليهم. 

وقد بدأت الجولة بمحاضرة عامة عن متحف  قصر المنيل والتي قدمها حسام زيدان الباحث الأثري وعضو مؤسس فريق سراديب، ثم تم تقسيم العدد لمجموعات أصغر حرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث قام زيدان باصطحاب كبار السن، وتم تقسيم الشباب والأطفال في مجموعات أصغر على المتطوعين من طلاب الآثار أعضاء فريق الوعي الأثري بالقاهرة التاريخية وتم شرح مختلف مكونات القصر، أثريًا وتاريخيًا.

وحرص أعضاء النادي على التقاط عشرات الصور في مختلف أجزاء القصر، والذي حاز على إعجابهم، وقدموا الشكر لإدارة المتحف والتي سهلت الزيارة وقدمت التعاون والرعاية لكافة أعضاء المجموعة.
متحف المنيل يستقبل أعضاء النادي الأهلي في زيارة "تثقيفية ترفيهية"
متحف المنيل يستقبل أعضاء النادي الأهلي في زيارة "تثقيفية ترفيهية"
متحف المنيل يستقبل أعضاء النادي الأهلي في زيارة "تثقيفية ترفيهية"
متحف المنيل يستقبل أعضاء النادي الأهلي في زيارة "تثقيفية ترفيهية"

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مصر متحف قصر المنيل النادي الاهلي المنيل الاهلي

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