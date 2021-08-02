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"دقائق مجانية".. "التأمينات" تزف بشرى لأصحاب المعاشات (فيديو)

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 07:03 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدى عبدالرازق
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كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، تفاصيل صرف المعاشات عبر "المحفظة الإلكترونية" لأول مرة، موضحا أن المحفظة الإلكترونية بمثابة حساب جاري على الهاتف المحمول لصاحب المعاش.
 
وأشار "عوض"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الأحد، إلى أن صاحب المعاش الراغب في فتح محفظة إلكترونية عليه أن يتوجه لخدمة العملاء لشركة المحمول التابع لها رقم هاتفه ويقوم بملء طلب، وباقي الإجراءات تكون بين شركة المحمول وهيئة التأمين.

وأوضح أن الغرض من فتح المحفظة الإلكترونية هو تقليل التداول الورقي، حيث يمكن لصاحب المعاش أن يشتري مشترياته ويقوم بالمحاسبة من خلال محفظته الإليكترونية، مضيفة: "لو صاحب المعاش عايز فلوس كاش أكيد تحت بيته هيلاقي سوبر ماركت عليه علامة فوري أو مصاري هيسحب منها معاشه".

وأوضح أن رسم سحب المعاش من المحفظة الإليكترونية هو نصف في الألف بحد أقصى 10 جنيهات شهريا، وقيمة الرسوم التي سيتم سحبها ستتحول لدقائق مجانية لصاحب المعاش.

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المحفظة الإلكترونية اللواء جمال عوض التأمينات أصحاب المعاشات

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