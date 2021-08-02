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أبرزهن نيللي كريم.. نجمات أثرن جدلاً بسبب فارق السن بينهن وبين أزواجهن

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 02:44 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أثارت الفنانة نيللي كريم جدلاً واسعاً، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلان خطوبتها من بطل الإسكواش هشام عاشور الذى يصغرها فى السن بفارق 8 سنوات، كما إنه لم يسبق له الزواج من قبل.


وفى هذا التقرير يرصد "الفجر الفني" أبرز النجمات اللاتي تزوجن رغم فارق السن بينهما وبين أزواجهن:


ياسمين عبد العزيز
جمعت علاقة حب قوية، بين النجم أحمد العوضي، النجمة ياسمين عبد العزيز أثناء مشاركتهما سويا فى "لآخر نفس"، وانتهت بالزواج، وذكر العوضي في إحدى اللقاءات التلفزيونية أنه يصغر ياسمين بـ 6 سنوات فقط وليس بـ 10 سنوات كما زعم البعض.


غادة عبد الرازق
فيما أعلنت النجمة غادة عبد الرازق زواجها من مدير التصوير هيثم زنيتا العام الماضي، عام 2020 أثناء تحضيرات مسلسل "سلطانة المعز"، ونرى أن غادة تكبر هيثم بـ 10 سنوات تقريبًا.


مي كساب
نشأت قصة الحب بين الفنانة مي كساب وبين مطرب المهرجانات أوكا أثناء تصوير فيلم "8%"، وتم عقد قرانهما عام 2015، وكانت مي تكبره بـ9 سنوات.


سمية الخشاب
وتزوجت الفنانة سمية الخشاب من المطرب أحمد سعد عام 2017، ولكن سرعان ما انتهت تلك العلاقة بالطلاق عام 2019،وكانت سمية تكبر أحمد بـ15 عام.




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