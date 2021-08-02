بعد توجيه الرئيس بعلاجها.. والدة الطفلة الفلسطينية: استقبال عظيم من المصريين

أشادت والدة الطفلة الفلسطينية بيان محمود، الطفلة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاجها على نفقة الدولة، باستقبال المصريين لهم، معلقة: "استقبلونا استقبال عظيم، اتفاجئت باستقبالهم، وبشكرهم على الاستقبال الحلو".



وقالت والدة الطفلة، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، إنهم أتوا من معبر رفح إلى قطاع غزة على مصر مباشرة.



وكشفت عن تفاصيل حالة الطفلة، قائلة إنها مريضة منذ 6 سنوات بمرض جلدي، وتم تشخيصه في غزة بأنه صدفية أو إكزيما، وبعدها قررت الذهاب إلى مصر ومناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، استقبال الطفلة الفسلطينية "بيان محمود" المصابة بمرض جلدي نادر، مساء الأحد بمستشفى معهد ناصر، لبدء تلقي العلاج وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأوضحت الوزيرة، أنه تم نقل الطفلة من معبر رفح البري بواسطة سيارة إسعاف مجهزة، وكان في استقبالها مدير مستشفى معهد ناصر وفريق طبي، يضم أطباء وممرضين في تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجلدية، المناعة)، مؤكدة أن الطفلة الفلسطينية خضعت إلى الكشف الطبي الأولي فور وصولها للمستشفى.



وأضافت أنه جارٍ إجراء عدة فحوصات للطفلة "مناعية، ومعملية"، لتشخيص حالتها بصورة دقيقة، والبدء في تلقي العلاج اللازم، لافتًة إلى أن الطفلة تخضع إلى الرعاية الصحية الفائقة والمتابعة الطبية المستمرة، وتم وضعها تحت الملاحظة الطبية لمتابعة استجابتها للعلاج.



يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استجاب إلى مواطن فلسطيني يستغيث لعلاج نجلته البالغة 7 سنوات، ووجه سيادته بعلاجها داخل مستشفيات وزارة الصحة المصرية على نفقة الدولة، حيث تعاني الطفلة من منذ ولادتها من مرض جلدي نادر.