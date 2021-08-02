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بن شرقي يحدد شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشف  مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، أن هناك محاولات من الإدارة البيضاء برئاسة حسين لبيب، لتخفيض المطالب المادية بشأن تجديد عقد اللاعب الدولي المغربي أشرف بنشرقي.


وأضاف المصدر أن إدارة النادي تحاول تخفيض طلبات اللاعب المادية وحسم ملف التجديد في أسرع وقت.

وكانت تقارير صحفية، كشفت أن الدولي المغربي أشرف بن شرقي اشترط الحصول على 2 مليون دولار مقابل التجديد لثلاث سنوات.

ومن المقرر أن يتم تحديد جلسة جديدة لاستكمال المفاوضات خلال الفترة المقبلة بحسب ما أكده المصدر.

وكان أشرف بنشرقي انتقل إلى صفوف الزمالك قادمًا من الهلال السعودي في صفقة قدرت ما يقرب من 300 ألف دولار.

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