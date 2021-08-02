Advertisements

بإطلالة بسيطة.. لقاء الخميسي تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 03:27 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
شاركت الفنانة لقاء الخميسى، جمهورها ومتابعيها، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت لقاء الخميسي بإطلالة بسيطة، ومكياج خفيف وعلقت قائلة “ المزاج ”، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



يذكر أن النجمة لقاء الخميسي، شاركت في مسلسل "ضد الكسر" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يستهدف خطف قناص الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ حوالي 14 ساعة

هروب "مستريح الغربية" إلى قطر بعد جمعه 150 مليون جنيه

منذ ساعتين و 11 دقيقة

بأمر موسيماني.. الأهلي يرفض التعاقد مع هذا اللاعب

منذ ساعة

تفاصيل محاولة الإخوان اغتيال للرئيس التونسي قيس سعيد بالصواريخ (فيديو)

منذ ساعة و 9 دقيقة

مؤرخ يرصد خطأ أثري في تصميم العملة البلاستيكية الجديدة (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خبر عاجل من "مكتب التنسيق" لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 8 ساعات

التعليق الأول من رامي رضوان علي زرع الرئة لدلال عبد العزيز

منذ حوالي 15 ساعة

بديل فرجاني ساسي.. الزمالك يقترب من ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

رغم التألق.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يستهدف ضم صفقتين من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 8 ساعات

من أجل عيون ميسي.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:27 م

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

01:43 م

بأمر موسيماني.. الأهلي يرفض التعاقد مع هذا اللاعب

03:08 ص

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

12:51 م

تفاصيل محاولة الإخوان اغتيال للرئيس التونسي قيس سعيد بالصواريخ (فيديو)

03:02 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان