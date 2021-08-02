بإطلالة بسيطة.. لقاء الخميسي تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة لقاء الخميسى، جمهورها ومتابعيها، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".







وظهرت لقاء الخميسي بإطلالة بسيطة، ومكياج خفيف وعلقت قائلة “ المزاج ”، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.







يذكر أن النجمة لقاء الخميسي، شاركت في مسلسل "ضد الكسر" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.