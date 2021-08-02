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تصريح هام من "مكتب التنسيق" لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 07:47 ص
مكتب التنسيق
مكتب التنسيق
كساب أحمد
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كشف سيد عطا، المشرف العام على أعمال مكتب تنسيق الجامعات، عن عدد من الكليات التي تطلب اختبار القدرات، وتتمثل في "كليات الإعلام، والتمريض والسياحة والفنادق".

وأضاف "عطا"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن مكتب التنسيق سيفتح بداية من 7 أغسطس الجاري، مشيرا إلى أنه من حق الطالب التقديم في أكثر من كلية على موقع التنسيق الإلكتروني.

ولفت المشرف العام على التنسيق، إلى أن الطالب يدخل على موقع مكتب التنسيق، من خلال رقم الجلوس ورقم بطاقات الرقم القومي، ويدخل الرغبات، ومن خلال الموقع سيتم تحديد اليوم الذي سيذهب فيه إلى الكلية للقيام باختبار القدرات.

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