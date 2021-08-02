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النيابة تصرح بدفن جثمان طفلة غرقت مع والدها في نهر النيل بالعياط

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 02:44 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إيريني صفوت
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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة الطفلة "أسماء حامد عبدالستار"، تعرضت للغرق بصحبة والدها فى نهر النيل بالعياط، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كانت مديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد غرق شخصين بنهر النيل فى العياط، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز، وتبين غرق محفظ قرآن يدعى "حامد عبدالستار"، وابنته "أسماء"، خلال محاولته إنقاذها من الغرق.

وتم العثور على جثة الأب، وبعدها بحوالي خمس ساعات عُثر على جثة ابنته.

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