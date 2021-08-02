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خبير سياحي يصدم المصريين بقرار السعودية عن العمرة (فيديو)

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 06:06 ص
الكعبة
الكعبة
كساب أحمد
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علق باسل السيسي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، على مواع فتح بابا العرمة للمصريين، قائلًا:" مصر حتى هذه اللحظة ليست من الدول المسموح لها بإرسال معتمرين إلى السعودية".

وشدد "السيسي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، على ضرورة التطعيم ضد كورونا، في إطار التجهيز لقضاء العمرة، مشيرًا إلى أن السعودية أعلنت عن مجموعة من القواعد الثابتة قبل الذهاب إلى العمرة منها الحصول على التطعيم، تتمثل في ألا يقل السن عن 18 عامًا، بخلاف أن الاقامة ستكون في مستوى لن يقل عن 3 نجوم، وهذا الأمر من شانه أن يؤثر على سوق العمرة إلى حد كبير.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، عن بدء استقبال أفواج المعتمرين، يوم الأحد الماضي، عقب انتهاء موسم الحج لهذا العام، على أن تبدأ في استقبال المعتمرين من الخارج، مع غرة شهر المحرم، أي مع بداية العام الهجري الجديد.

واستقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، يوم الأحد الماضي، أول فوج من المعتمرين، بعد عودة العمرة، عقب الانتهاء من موسم حج هذا العام، مع اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية في ظل ما تقتضيه الظروف الراهنة، بعد انتشار جائحة كورونا.

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