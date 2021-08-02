حملة ليلية مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بالمنصورة (صور)



كما واصلت الحملة نشاطها بالتأكد من التزام المنشآت التجارية والكافيهات والمقاهي والكافيتريات بكافة الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، والتى منها التأكيد على ارتداء الكمامات لرواد المكان، وأصحاب المقاهي بتقديم المشروبات فى أكواب ورقية والتعقيم المستمر، وحظر تداول الشيشة، وذلك حرصا علي سلامة وصحة وحياة المواطنين



ومن جانبه، أكد رئيس حى غرب المنصورة: "لن نسمح بأى تراخ أو استثناءات فى رفع كافة أشكال التعديات الكائنة بالحي لافتا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسؤولية، كما أشار إلى أن الحملات مستمرة على المنشأت التجارية والكافيهات والمقاهي والكافيتريات بكافة الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.



ووجه رئيس حى غرب المنصورة، إدارة الاشغالات بتكثيف الحملات، ومواصلة الجهود المبذولة لرصد أي محاولة للمخالفات وإزالتها على الفور، وذلك في إطار الحفاظ على النسق الحضارى ومنع أي مظاهر عشوائية، وحتى يستشعر المواطن بالفارق.



وتأتي تلك الحملات فى ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بضرورة المتابعة المستمرة على مدار اليوم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدى بكل الحزم لكافة اشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة ومتابعة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة انتشار فيروس " كورونا" المستجد،وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

شنت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة اللواء صبري محمد عبده، حملة مكبرة لرفع كافة أشكال التعديات والإشغالات المتواجدة بالشارع بنطاق حي غرب المنصورة، والتأكد من التزام المنشآت التجارية والكافيهات والمقاهي والكافيتريات بكافة الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كوروناقاد الحملة مسئول النبوتيجية الليلية علاء المدني مدير الشئون الإدارية والايرادات، ومسئولى المتابعة الميدانية والإشغالات بحي غرب.وقد تمكنت الحملة من رفع كافة أشكال التعديات المتواجدة ببعض شوارع الحي من تعديات الباعة الجائلين والاكشاك والمحال التجارية والعقارات، التي تعوق حركة المارة، كما تم رفع الأعمدة الحديدية والسلاسل والبراميل والبردورات والحواجز الأسمنتية وإطارات الكاوتش التي يضعها المواطنون أمام العقارات، وأصحاب المحال التجارية.