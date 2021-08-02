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كريم محمود عبد العزيز يكشف موعد طرح فيلمه الجديد "موسى" فى السينما

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 04:22 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شارك الفنان كريم محمود عبد العزيز جمهوره، ومتابعيه برومو فيلم موسى، وذلك من خلال حسابه الرسمى عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب كريم محمود عبد العزيز على البرومو قائلا ":" 11 أغسطس فى كل السينمات أقوى من الحديد".


يذكر أن فيلم موسى من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).

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