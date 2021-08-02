حسم مصير تشاكا مع أرسنال





أكد الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد أن لاعب الوسط السويسري غرانيت تشاكا، لن يغادر النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وارتبط تشاكا (28 عاماً) بالابتعاد عن ملعب الإمارات، وكان قريبا من الانضمام لفريق روما الإيطالي، الذي يتولى قيادته الآن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، قبل بضعة أسابيع.



