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حسم مصير تشاكا مع أرسنال

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 01:46 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أكد الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد أن لاعب الوسط السويسري غرانيت تشاكا، لن يغادر النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط تشاكا (28 عاماً) بالابتعاد عن ملعب الإمارات، وكان قريبا من الانضمام لفريق روما الإيطالي، الذي يتولى قيادته الآن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، قبل بضعة أسابيع.

وأحرز تشاكا هدفا بضربة رأس، خلال خسارة أرسنال 1 - 2 أمام ضيفه تشيلسي يوم الأحد في مباراة ودية جرت بينهما على ملعب "الإمارات" في إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي الممتاز منتصف الشهر الجاري.

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