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ثنائي وادي دجلة علي رادار نادي الزمالك

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 01:48 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية عن دخول المهاجم الصاعد أحمد عاطف ولاعب الوسط محمد رضا ثنائي وادي دجلة دائرة ترشيحات نادي الزمالك لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وأوضحت التقارير ان الفرنسي كارتيرون سيقوم بمتابعة اللاعبين خلال  الفترة المقبلة ومتابعة إحصائيات الثنائي في مباريات وادي دجلة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن ضمهما للفريق من عدمه.

وسبق وعرض مسئولو القلعة البيضاء اسم محمد هلال صانع ألعاب فريق دحلة لضمه إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل في ظل تألق اللاعب مع فريقه.

ويستعد الزمالك لمواجهة  فريق غزل المحلة يوم 7 أغسطس المقبل على ستاد الإسكندرية، ثم يخوض يوم 10 أغسطس مواجهة الاتحاد السكندري باستاد الإسكندرية أيضا، لذلك فضل الجهاز الفني الاستمرار في المعسكر ببرج العرب.

 


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