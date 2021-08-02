الرجاء يضم ناشئ كوكاكولا للموسم الجديد







واصل نادي الرجاء المطروحي تدعيم صفوفه إستعدادا للموسم الجديد بالتعاقد مع محمد محمود" بيبو" لاعب كوكاكولا مواليد99 لمدة 3 سنوات لتدعيم صفوف الفريق إستعدادا للموسم الجديد في حضور مختار عبد ربه عضز مجلس إدارة الرجاء.



وتعتبر بيبو الصفقة الثالثة عشر للفريق المطروحي حيث نجح في التعاقد مع كل:محمد أمين لاعب سبورتنج كاسل لمدة ثلاث مواسم، وأحمد مانجا لاعب منيه سمنود، وإسلام عاشور لاعب مصري السلوم، وحمدي مسلم لاعب الشرقية، وزياد الصاعقة لاعب سبورتنج، والسيد الشربيني لاعب المنصورة، وعبد الله عطيه لاعب مياة البحيرة، ومحمد نصر لاعب البنك الأهلي، وأسامة الجدع لاعب دكرنس، وحسن جميل لاعب ميجاسبورت، وجمال اللبان لاعب ميجا سبورت، ومحمد أحمد لاعب ميجا سبورت.





يذكر أن الرجاء أنهي الموسم المنقضي في المركز الثامن برصيد 38 نقطه، ويسعي الموسم القادم للعودة للمنافسة علي الصعود للدوري الممتاز.