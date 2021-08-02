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ياسمين صبري توجه رسالة إلى جمهورها .. فماذا قالت؟

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 06:07 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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نشرت الفنانة ياسمين صبرى تغريدة من خلال حسابها الشخصى على موقع التدوينات القصيرة “ تويتر” .



وكتبت ياسمين صبرى “ بالأمس كنت ذكياً فأردت ان اغير العالم، اليوم انا حكيم ولذلك سأغير نفسي. -جلال الدين رومي”.



يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل كان «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن، منهم أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم

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