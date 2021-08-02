هل ينتقل عمرو جمال إلى طلائع الجيش؟.. وكيله يرد













تحدث سيد مرعي، وكيل أعمال عمرو جمال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف طلائع الجيش، عن إمكانية انتقال موكله إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأوضح مرعي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "عمرو جمال لا يرتبط بأي عقود مع نادي الصفاقسي التونسي، واللاعب سيكون حرًا في نهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادٍ".





وردًا على إمكانية انتقاله إلى الزمالك، أوضح، "بكل أمانة الفرص قليلة، اللاعب يحترم النادي الأهلي وجماهيره بشكل كبير جدًا، لكن يظل كل شئ وارد في كرة القدم".



