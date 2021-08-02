Advertisements

هل ينتقل عمرو جمال إلى طلائع الجيش؟.. وكيله يرد

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 02:10 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements



تحدث سيد مرعي، وكيل أعمال عمرو جمال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف طلائع الجيش، عن إمكانية انتقال موكله إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح مرعي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "عمرو جمال لا يرتبط بأي عقود مع نادي الصفاقسي التونسي، واللاعب سيكون حرًا في نهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادٍ".

وردًا على إمكانية انتقاله إلى الزمالك، أوضح، "بكل أمانة الفرص قليلة، اللاعب يحترم النادي الأهلي وجماهيره بشكل كبير جدًا، لكن يظل كل شئ وارد في كرة القدم".

واختتم، "عمرو جمال عمل بكل جد خلال الموسم الحالي لاستعادة مستواه، مازال لديه الكثير ليقدمه، وحلمه هو العودة لمنتخب مصر".

أخبار تهمك

رغم التألق.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

بديل فرجاني ساسي.. الزمالك يقترب من ضم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الزمالك يحسم صفقة بديل فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

من أجل عيون ميسي.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيراميدز يستهدف خطف قناص الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| بعد استغاثة والدها.. الرئيس يوجه بمعالجة الطفلة الفلسطينية بمعهد ناصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يستهدف ضم صفقتين من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

مؤرخ يرصد خطأ أثري في تصميم العملة البلاستيكية الجديدة (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

هروب "مستريح الغربية" إلى قطر بعد جمعه 150 مليون جنيه

منذ 39 دقيقة

خبر عاجل من "مكتب التنسيق" لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 7 ساعات

تيباس يصدم ريال مدريد وبرشلونة بهذه التصريح

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:27 م

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

01:43 م

هروب "مستريح الغربية" إلى قطر بعد جمعه 150 مليون جنيه

02:00 ص

بديل فرجاني ساسي.. الزمالك يقترب من ضم صفقة الموسم

12:00 ص

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

12:51 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان