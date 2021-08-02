إنتر ميلان يصدم أتلتيكو مدريد بسبب لاوتارو





ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان الإيطالي رفض عرضًا من أتلتيكو مدريد الإسباني من أجل التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن إنتر ميلان رفض عرضًا تبلغ قيمته 50 مليون يورو من أتلتيكو مدريد الذي يأمل في التعاقد مع لاوتارو.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن إنتر ميلان حدد 90 مليون يورو من أجل التخلي عن لاوتارو لكنه قد يوافق على رحيل النجم الأرجنتيني بمقابل يتراوح من 70 إلى 80 مليون يورو.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أن لاوتارو يتواجد أيضًا على طاولة اهتمام تشيلسي وآرسنال الإنجليزيين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولفتت الصحيفة الإيطالية أن سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان لا يمانع رحيل لاوتارو في الصيف الحالي بشرط التعاقد مع خواكين كوريا نجم لاتسيو الإيطالي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن لاوتارو ارتبط بالرحيل عن إنتر ميلان في الميركاتو الصيفي الحالي في ظل عدم توصله لاتفاق مع النيراتزوري على تجديد عقده بالإضافة إلى رغبة النادي الإيطالي في جمع الأموال.



