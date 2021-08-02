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فاركو يقترب من ضم مهاجم الأهلي
الإثنين 02/أغسطس/2021 - 02:17 ص
علي خلاف
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دخل مسؤولو فاركو في مفاوضات جادة مع مروان محسن مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لضمه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
مفاوضات فاركو لضم مروان محسن
و أكد مصدر بنادي فاركو أن النادي دخل في مفاوضات جادة مع مروان محسن مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في الفترات الأخيرة من أجل الحصول على خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكان مروان محسن قد خرج من حسابات المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلال الفترة الماضية لأسباب فنية.
ويتنافس فريق فاركو مع أكثر من فريق للحصول على خدمات مروان محسن مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مثل الإسماعيلى وسموحة وسيراميكا كليوباترا.
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