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موقف العراقي من الانتقال إلى الزمالك
الإثنين 02/أغسطس/2021 - 02:28 ص
أمل الحلفاوي
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كشف سيد مرعي، وكيل أعمال كريم العراقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، موقف موكله من الانتقال إلى الزمالك.
وأوضح مرعي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "كريم العراقي لاعب كبير، وصل بالفعل عروض رسمية لاحترافه خارج مصر، لكنه يتمنى الانضمام لنادي الزمالك".
وكان قد أكد مرعي أيضاً أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، متمسك بالتعاقد مع كريم العراقي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
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