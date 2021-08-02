موقف العراقي من الانتقال إلى الزمالك













كشف سيد مرعي، وكيل أعمال كريم العراقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، موقف موكله من الانتقال إلى الزمالك.





وأوضح مرعي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "كريم العراقي لاعب كبير، وصل بالفعل عروض رسمية لاحترافه خارج مصر، لكنه يتمنى الانضمام لنادي الزمالك".



