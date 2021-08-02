يوفنتوس يقترب من ضم صفقة جديدة









تحدث تقرير صحفي إسباني عن تفاصيل انتقال البرازيلي كايو جورج، مهاجم سانتوس، إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.





صفقة يوفنتوس الجديدة





وكتب فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أنهى يوفنتوس اتفاقه مع سانتوس بشأن التعاقد مع كايو جورج".





وتابع: "سيحصل سانتوس على 1.5 مليون يورو قيمة الصفقة، بالإضافة إلى مبلغ مماثل في حالة تأهل يوفنتوس إلى دوري أبطال أوروبا في عام 2022".





وأكمل: "يتضمن عقد كايو جورج حصول سانتوس على مليون يورو بناء على عدد المباريات التي سيشارك خلالها اللاعب مع يوفنتوس".





وواصل: "سيمتد عقد كايو جورج مع يوفنتوس حتى 2026، وسيكون لسانتوس الأولوية إذا قرر يوفي إعارة اللاعب مستقبلًا".



