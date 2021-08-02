أشرف زكي يحضر عرض الرقابة لـ "ياما فى الجراب ياحلوين" للنجم يحيي الفخراني

حرص الفنان أشرف زكي، على حضور عرض الرقابة لمسرحية “ياما في الجراب يا حاوي”، للنجم يحيي الفخراني.





وأقيم العرض، أمس الأحد على مسرح كايرو شو بكايرو فيستيڤال قبل إنطلاقه في القاهرة.



وتدور أحداثها في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم انها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي الا انها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق و الصراع الإنساني في احداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع علي السلطة.



يذكر أن مسرحية “ياما في الجراب يا حاوي” عن رائعة بيرم التونسي والملحن أحمد صدقي، إخراج مجدي الهواري، وأشرف عليها فنياً محمد هاني وهي بطولة النجم الكبير الدكتور يحي الفخراني والنجم اياد نصار ونجمي الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان والنجم شريف دسوقي الي جانب نجوم المسرح سما إبراهيم وناصر سيف وحسن العدل وإسماعيل فرغلي ورضا ادريس و لبني ونس وعلاء قوقة.