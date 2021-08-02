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ياسر ريان يوجه نصيحة إلى مهاجم الأهلي

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 02:43 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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وجه ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، نصيحة إلى نجله أحمد، لاعب القلعة الحمراء، والمعار إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، بعد الخروج من أولمبياد طوكيو، على يد البرازيل بهدف دون رد، في دور ربع النهائي.

وقال ياسر ريان في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أنصح أحمد وجميع اللاعبين دائمًا بالابتعاد عن السوشيال ميديا، وعدم الالتفات للانتقادات".

وتابع، "لا أضع أي ضغوط على أحمد، فقط أنصحه ببعض الخبرات التي اكتسبتها، وتحدثت معه بعد الخروج من الأولمبياد لأهنئه بتقديم المنتخب لبطولة جيدة رفع طموحات الشعب المصري".

واستكمل، "لا أتدخل في مسيرة أحمد تمامًا، وقرار رحيله عن الأهلي للإعارة مجازفة لكنه نجح فيها".

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