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نجم أتلتيكو مدريد على أعتاب مانشستر يونايتد

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 02:46 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الإسباني ساؤول نيجويز نجم خط وسط أتلتيكو مدريد الإسباني بات قريبا من الرحيل إلى الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل.
وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن برشلونة الإسباني كان يتفاوض مع أتلتيكو مدريد مطلع الصيف الحالي من أجل عقد صفقة تبادلية تضم ساؤول والفرنسي أنطوان جريزمان.
وألمحت الصحيفة البريطانية أن مفاوضات انتقال ساؤول إلى برشلونة اختفت بينما اقترب النجم الإسباني من الانتقال إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن ممثلي ساؤول يريدون حسموا مصير النجم الإسباني في الأسبوع المقبل لذا سيرحلون إلى إنجلترا غدًا الإثنين.
ولفتت الصحيفة البريطانية أن ممثلي ساؤول سيعقدون اجتماعات مع مسئولي مانشستر يونايتد وليفربول كما أن تشيلسي ليس مستبعدًا في الصفقة لكن الأولوية تذهب إلى الشياطين الحمر.
وأفادت الصحيفة البريطانية بأن الشرط الجزائي في عقد ساؤول يبلغ قدره 150 مليون يورو لكن ممثلي النجم الإسباني يدركون أن أتلتيكو مدريد سيوافق على أي عرض يبلغ قدره 50 مليون يورو فقط.

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