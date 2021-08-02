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بأمر موسيماني.. الأهلي يرفض التعاقد مع هذا اللاعب

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 03:08 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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رفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، الدخول في أي صفقات تبادلية بشأن ضم لاعبين جدد بعد اقتراح طلائع الجيش الحصول علي خدمات الثلاثي مروان محسن ووالتر بواليا وسعد سمير مقابل ضم أحمد سمير جناح الفريق  العسكري.

وكشف مصدر مسئول داخل النادى الأهلي، أن موسيماني طلب منحه فرصة لدراسة ملف مدير التعاقدات وتقيمه ومناقشته مع الجهاز المعاون له من اجل اتخاذ القرار المناسب لبناء فريق قوي قادر علي حصد الالقاب المختلفة.

وأشار إلى أن موسيماني يرغب في تدعيم مركز الجناح الهجومي جعل وكلاء اللاعبين ترشح نجم الطلائع الذي أعلن في الفترة الأخيرة موافقته وترحيبه بارتداء الفانلة الحمراء في المواسم القادمة وذلك بعد تعرضه لهجوم من جماهير الزمالك.

ومن المنتظر أن يتم حسم الصفقات الجديدة والراحلين بعد انتهاء المدير الفني للفريق من مبارياته المتبقية في الدوري.

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