سترلينج مهدد بالرحيل عن مانشستر سيتي

لايزال مستقبل رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتى الانجليزى غامضا بشان الاستمرار مع السيتيزن من عدمه خلال الفترة المقبلة في ظل عدم تجديد اللاعب عقده حتى الآن ودخول النادي في مفاوضات مع بعض الصفقات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل





وحسبما ذكرت صحيفة "ميرور"، أن اقتراب التعاقد مع جريليش، والرغبة في ضم هاري كين، أدى لتعثر المفاوضات بين النادي ونجمه رحيم سترلينج بشأن تجديد عقد الأخير.

ووأضحت الصحيفة أن النادي الانجليزي ليس قلقا حيال مستقبل جناح المنتخب الإنجليزي، لأنه يتبقى عامان في عقده الحالي.

صاحب الـ26 عامًا ربما يلجأ لتأجيل خططه بشأن هذا الأمر، حتى تتبين خطط الفريق بشأن جاك جريليش وهاري كين.



