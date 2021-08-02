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ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل المباريات المقبلة
الإثنين 02/أغسطس/2021 - 03:35 ص
محمد نادر
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يستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل استئناف منافسات البطولة، وذلك بعد خروج المنتخب الوطني الأولمبي من دورة الألعاب الأولمبية والمقامة حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو على يد منتخب البرازيل.
وخرج المنتخب المصري الأولمبي من الدور ربع النهائي في أولمبياد طوكيو، بعد خسارته أمام منتخب البرازيل بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما على ستاد سايتاما 2002.
واستمر محمد شريف مهاجم النادي الأهلي في صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 16 هدفا، بينما جاء أحمد ياسر ريان ثاني الترتيب برصيد 15 هدف، يليه المهاجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك برصيد 12 هدف.
وكان ترتيب هدافي الدوري المصري على النحو التالي:
1- محمد شريف (الأهلي) 16 هدف
2- احمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا) 15 هدف
3- أشرف بنشرقي (الزمالك) 12 هدف
4- عمر كمال (المصري) 11 هدف
5- أحمد سمير (طلائع الجيش) 11 هدف
6- مصطفى فتحي (سموحة) 10 أهداف
7- رامي صبري (إنبي) 10 أهداف
8- عمرو جمال (طلائع الجيش) 10 أهداف
9- أحمد علي (البنك الأهلي) 9 أهداف
10- باسم مرسي (المقاصة) 9 أهداف
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