ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل المباريات المقبلة





يستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل استئناف منافسات البطولة، وذلك بعد خروج المنتخب الوطني الأولمبي من دورة الألعاب الأولمبية والمقامة حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو على يد منتخب البرازيل.





وخرج المنتخب المصري الأولمبي من الدور ربع النهائي في أولمبياد طوكيو، بعد خسارته أمام منتخب البرازيل بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما على ستاد سايتاما 2002.





واستمر محمد شريف مهاجم النادي الأهلي في صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 16 هدفا، بينما جاء أحمد ياسر ريان ثاني الترتيب برصيد 15 هدف، يليه المهاجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك برصيد 12 هدف.





وكان ترتيب هدافي الدوري المصري على النحو التالي:





1- محمد شريف (الأهلي) 16 هدف





2- احمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا) 15 هدف





3- أشرف بنشرقي (الزمالك) 12 هدف









4- عمر كمال (المصري) 11 هدف





5- أحمد سمير (طلائع الجيش) 11 هدف





6- مصطفى فتحي (سموحة) 10 أهداف





7- رامي صبري (إنبي) 10 أهداف





8- عمرو جمال (طلائع الجيش) 10 أهداف





9- أحمد علي (البنك الأهلي) 9 أهداف



