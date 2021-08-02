موعد مباراة برشلونة ضد ريد بول سالزبورغ الودية استعدادًا للموسم الجديد





يترقب عشاق وجماهير برشلونة الإسباني مباريات الفريق الودية وذلك استعدادًا للموسم الجديد 2021/2022.

ومن المقرر أن تقام المباراة الودية لبرشلونة وريد بول سالزبورغ النمساوي يوم الأربعاء 4 أغسطس 2021 على ملعب ريد بول آرينا معقل الفريق النمساوي .

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت مصر والثامنة مساءا بتوقيت السعودية والتاسعة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

لم ينجح برشلونة إلا في تحقيق بطولة كأس الملك في الموسم الماضي وحصل على المركز الثالث في الدوري الإسباني وودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر على يد باريس سان جيرمان.

ويسعى النادي الكتالوني في الموسم الجديد لإسعاد جماهيره واستعادة نغمة البطولات والانتصارات.



