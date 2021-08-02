نجم الزمالك السابق يتوقع الأندية الهابطة من الدوري الممتاز













أكد أحمد مجدي نجم نادي الزمالك السابق، أن أندية أسوان و الإنتاج الحربي و وادي دجلة هم الأقرب إلى للهبوط إلى الممتاز ب هذا الموسم.





وقال مجدي في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "لا أتوقع هبوط البنك الأهلي والمقاولون العرب، فكلاهما يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، كما أن المباريات المتبقية لهما ليست بصعوبة المباريات المتبقية للثلاثي أسوان و الإنتاج الحربي و وادي دجلة، لذلك أرى أن هذا الثلاثي هم الأقرب إلى الهبوط هذا الموسم".



