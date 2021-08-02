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نجم الزمالك السابق يتوقع الأندية الهابطة من الدوري الممتاز

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 03:59 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أكد أحمد مجدي نجم نادي الزمالك السابق، أن أندية أسوان و الإنتاج الحربي و وادي دجلة هم الأقرب إلى للهبوط إلى الممتاز ب هذا الموسم.

وقال مجدي في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "لا أتوقع هبوط البنك الأهلي والمقاولون العرب، فكلاهما يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، كما أن المباريات المتبقية لهما ليست بصعوبة المباريات المتبقية للثلاثي أسوان و الإنتاج الحربي و وادي دجلة، لذلك أرى أن هذا الثلاثي هم الأقرب إلى الهبوط هذا الموسم".

وتابع مجدي: "الدوري العام لن يُحسم إلا في الأوتار الأخيرة ، نظراً لاشتعال المنافسة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي و الزمالك منذ بداية الموسم، خاصةً بعد تقليص الفارق إلى ثلاث نقاط بعد فوز المارد الأحمر في مبارياته المؤجلة".

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