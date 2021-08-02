نصف النهائي.. موعد مباراة البرازيل والمكسيك في أولمبياد طوكيو









يستعد منتخب البرازيل لمواجهة نظيره منتخب المكسيك، يوم الثلاثاء المقبل في إطار منافسات نصف نهائي مسابقة أولمبياد طوكيو.





وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.









وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت 1، المالكة لحقوق بث بطولة أولمبياد طوكيو فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





وصعد البرازيل الي دور نصف النهائي بعد الفوز على حساب منتخب مصر بينما أقصي منتخب المكسيك نظيره كوريا الجنوبية.



