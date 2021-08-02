نصف النهائي.. موعد مباراة البرازيل والمكسيك في أولمبياد طوكيو

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نصف النهائي.. موعد مباراة البرازيل والمكسيك في أولمبياد طوكيو
الإثنين 02/أغسطس/2021 - 04:02 ص
غدير أحمد
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يستعد منتخب البرازيل لمواجهة نظيره منتخب المكسيك، يوم الثلاثاء المقبل في إطار منافسات نصف نهائي مسابقة أولمبياد طوكيو.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت 1، المالكة لحقوق بث بطولة أولمبياد طوكيو فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وصعد البرازيل الي دور نصف النهائي بعد الفوز على حساب منتخب مصر بينما أقصي منتخب المكسيك نظيره كوريا الجنوبية.
وتقام مباراة الميدالية البرونزية يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، بينما تلعب المباراة النهائية يوم السبت في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهرا.
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