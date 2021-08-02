علاء وحيد يتغنى بإيهاب جلال ويتحدث عن مواجهة بيراميدز













أشاد علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الاسماعيلي، بآداء لاعبي الدراويش تحت قيادة إيهاب جلال منذ توليه تدريب الفريق ، واصفاً إياه بالمنقذ الذي أعاد الهيمنة والروح إلى اللاعبين.





وأضاف وحيد في تصريحات لبرنامج ’’البريمو": "التعاقد مع إيهاب جلال لقيادة الاسماعيلي خطوة جيدة جداً من مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان، فقد نجح المدرب في تأهيل اللاعبين نفسياً، وتولى تدريب الفريق في ظروف صعبة للغاية بعد رحيل أكثر من جهاز فني".



