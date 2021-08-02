نصف النهائي.. موعد مباراة إسبانيا واليابان في أولمبياد طوكيو

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نصف النهائي.. موعد مباراة إسبانيا واليابان في أولمبياد طوكيو
الإثنين 02/أغسطس/2021 - 04:39 ص
غدير أحمد
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يستعد منتخب اليابان لمواجهة نظيره منتخب إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل في إطار منافسات نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، والتانية مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة أولمبياد طوكيو فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وتقام مباراة الميدالية البرونزية يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، بينما تلعب المباراة النهائية يوم السبت في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهرا.
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