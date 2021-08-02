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نصف النهائي.. موعد مباراة إسبانيا واليابان في أولمبياد طوكيو

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 04:39 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يستعد منتخب اليابان لمواجهة نظيره منتخب إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل في إطار منافسات نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية.



وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، والتانية مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة أولمبياد طوكيو فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا. 

وتقام مباراة الميدالية البرونزية يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، بينما تلعب المباراة النهائية يوم السبت في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهرا.

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