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نائب المصري البورسعيدي: نسعى لخطف مركز في المربع الذهبي
الإثنين 02/أغسطس/2021 - 05:21 ص
أحمد عصام
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أكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، أنه يتمنى إنهاء الموسم بالمربع الذهبي، خاصة في ظل النتائج المميزة تحت قيادة علي ماهر مدرب الفريق.
وقال الخولي في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "نتمنى إنهاء الموسم بالمربع الذهبي للمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل وتكرار ما حققناه من قبل في البطولة ذاتها، وعودة النادي المصري إلى مكانه الطبيعي".
وأختتم الخولي: "لم نتلق أي عروض رسمية حتى الآن بشأن كريم العراقي الظهير الأيمن للفريق، وكل ما يثار حول وصول عرضاً رسمياً من نادي الزمالك مجرد كلام لا أساس له من الصحة حتى الآن، وسنعقد جلسة مع اللاعب بنهاية الموسم الجاري لتحدبد مصيره مع النادي المصري".
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