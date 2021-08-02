نائب المصري البورسعيدي: نسعى لخطف مركز في المربع الذهبي









أكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، أنه يتمنى إنهاء الموسم بالمربع الذهبي، خاصة في ظل النتائج المميزة تحت قيادة علي ماهر مدرب الفريق.





وقال الخولي في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "نتمنى إنهاء الموسم بالمربع الذهبي للمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل وتكرار ما حققناه من قبل في البطولة ذاتها، وعودة النادي المصري إلى مكانه الطبيعي".



