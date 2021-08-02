Advertisements

نائب المصري البورسعيدي: نسعى لخطف مركز في المربع الذهبي

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 05:21 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements


أكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، أنه يتمنى إنهاء الموسم بالمربع الذهبي، خاصة في ظل النتائج المميزة تحت قيادة علي ماهر مدرب الفريق.

وقال الخولي في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "نتمنى إنهاء الموسم بالمربع الذهبي للمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل وتكرار ما حققناه من قبل في البطولة ذاتها، وعودة النادي المصري إلى مكانه الطبيعي".

وأختتم الخولي: "لم نتلق أي عروض رسمية حتى الآن بشأن كريم العراقي الظهير الأيمن للفريق، وكل ما يثار حول وصول عرضاً رسمياً من نادي الزمالك مجرد كلام لا أساس له من الصحة حتى الآن، وسنعقد جلسة مع اللاعب بنهاية الموسم الجاري لتحدبد مصيره مع النادي المصري".

أخبار تهمك

ريال مدريد يستهدف ضم صفقتين من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيراميدز يستهدف خطف قناص الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بديل فرجاني ساسي.. الزمالك يقترب من ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

بأمر موسيماني.. الأهلي يرفض التعاقد مع هذا اللاعب

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ حوالي 10 ساعة

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

من أجل عيون ميسي.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل محاولة الإخوان اغتيال للرئيس التونسي قيس سعيد بالصواريخ (فيديو)

منذ ساعتين و 43 دقيقة

مؤرخ يرصد خطأ أثري في تصميم العملة البلاستيكية الجديدة (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

التعليق الأول من رامي رضوان علي زرع الرئة لدلال عبد العزيز

منذ حوالي 16 ساعة

خبر عاجل من "مكتب التنسيق" لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 10 ساعات

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

منذ حوالي 14 ساعة

رغم التألق.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:27 م

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

01:43 م

بأمر موسيماني.. الأهلي يرفض التعاقد مع هذا اللاعب

03:08 ص

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

12:51 م

من أجل عيون ميسي.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع

09:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان