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تحطم مروحية في منطقة نائية شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية
الإثنين 02/أغسطس/2021 - 06:46 ص
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لقى أربعة أشخاص حتفهم في حادث تحطم مروحية، في منطقة نائية بشمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وأكدت إدارة شريف مقاطعة كولوزا نبأ الحادث في بيان لشبكة "كيه تي في يو" الإخبارية المحلية.
وقالت الإدارة إن أربعة أشخاص توفوا في الحادث، دون الكشف عن هوياتهم، وجاء في بيان لإدارة الطيران الاتحادية أن المروحية تحطمت بعد ظهر الأحد في مقاطعة كولوزا، شمال ساكرامينتو.
ومن المقرر أن تحقق إدار الطيران الاتحادثة وهيئة سلامة النقل الوطنية الأمريكية في الحادث.
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