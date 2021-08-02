Advertisements

تحطم مروحية في منطقة نائية شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 06:46 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
لقى أربعة أشخاص حتفهم في حادث تحطم مروحية، في منطقة نائية بشمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأكدت إدارة شريف مقاطعة كولوزا نبأ الحادث في بيان لشبكة "كيه تي في يو" الإخبارية المحلية.

وقالت الإدارة إن أربعة أشخاص توفوا في الحادث، دون الكشف عن هوياتهم، وجاء في بيان لإدارة الطيران الاتحادية أن المروحية تحطمت بعد ظهر الأحد في مقاطعة كولوزا، شمال ساكرامينتو.

ومن المقرر أن تحقق إدار الطيران الاتحادثة وهيئة سلامة النقل الوطنية الأمريكية في الحادث.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصرع 4 أشخاص كاليفورنيا تحطم مروحية أمريكا

أخبار تهمك

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

منذ حوالي 16 ساعة

بديل فرجاني ساسي.. الزمالك يقترب من ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

التعليق الأول من رامي رضوان علي زرع الرئة لدلال عبد العزيز

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بيراميدز يستهدف خطف قناص الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

خبير سياحي يصدم المصريين بقرار السعودية عن العمرة (فيديو)

منذ ساعة و 7 دقيقة

خبر عاجل من "مكتب التنسيق" لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 11 ساعة

ريال مدريد يستهدف ضم صفقتين من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

منذ يوم

من أجل عيون ميسي.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 10 ساعة

مؤرخ يرصد خطأ أثري في تصميم العملة البلاستيكية الجديدة (صور)

منذ حوالي 10 ساعات

بأمر موسيماني.. الأهلي يرفض التعاقد مع هذا اللاعب

منذ حوالي 4 ساعات

رغم التألق.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. تحطم مروحية روسية ومقتل أحد أفراد طاقمها

العالم×أسبوع.. واشنطن تعفي العراق من العقوبات الأمريكية على إيران.. وكاليفورنيا تعلن حالة الطوارئ

مقتل 3 أشخاص في تحطم مروحية طبية أمريكية

تايوان.. وزارة الدفاع: قائد الجيش بين 8 قتلى في تحطم مروحية هليكوبتر

3 اشخاص يلقون حتفهم في تحطم مروحية عسكرية شمال غرب روسيا البلاد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:27 م

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

01:43 م

بأمر موسيماني.. الأهلي يرفض التعاقد مع هذا اللاعب

03:08 ص

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

12:51 م

خبير سياحي يصدم المصريين بقرار السعودية عن العمرة (فيديو)

06:06 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان